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Арестованный японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Арестованный в Японии мужчина признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито — сына наследного принца Акисино, сообщила газета Санкэй в среду.
Двадцать шестого марта на парте принца Хисахито были обнаружены два ножа, привязанные к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями. Ножи были выкрашены розовой краской. Через три дня после этого полиции удалось арестовать 56-летнего мужчину. Он выразил недовольство системой японского императорского дома вообще и правилами наследования престола в частности.
Как выяснилось, он заблаговременно приехал в Токио, приобрел каску и спецодежду, в которых под видом рабочего проник в школу, где учится принц, и положил на его и на соседнюю парты связанные в виде копья ножи.
Сейчас он признался следствию, что в его планы входило ударить принца ножом.
Наблюдатели отмечают, что само "копье" и то, что ножи были выкрашены розовой краской, напоминают так называемое "копье Лонгина" — предмет, несмотря на название, не имеющий отношения к сотнику Лонгину из Святого писания, но фигурировавший в культовом мультфильме "Евангелион".
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Криминал , Происшествия , Япония
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