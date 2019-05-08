Умер раненный во время стрельбы в США учащийся

Один из учащихся, пострадавших во время стрельбы в школе пригорода американского Денвера, штат Колорадо, погиб. Об этом сообщает шериф округа Дуглас.

С чрезвычайной грустью мы можем подтвердить, что один ученик школы STEM был убит в ходе сегодняшнего инцидента со стрельбой, — говорится в сообщении на странице шерифа вы Twitter.

Имя погибшего не называется. Известно, что ему было 18 лет.

Огонь, по предварительным данным, открыли два ученика этой же школы. По данным телеканала Denver7 News, злоумышленники начали стрельбу по учащимся в двух разных местах образовательного учреждения.

Как писал News.ru, ранее полиция сообщила, что задержала подозреваемых. Также говорилось, что всего во время инцидента, произошедшего 7 мая, пострадали семь или восемь человек.