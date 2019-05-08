Депутата обвинили в избиении до смерти своего работника

Суд Алтайского края рассмотрит уголовное дело 30-летнего депутата местного райсобрания Романа Бруннера, обвиняемого в гибели работавшего на него местного жителя. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Депутат был директором компании в селе Алтайское, где имел свой сельскохозяйственный бизнес. В структурах парламентария неофициально работали местные жители, которым тот в мае 2014 года поручил работу и сразу рассчитался за неё алкоголем, говорится на сайте ведомства.

Не доделав работу, мужчины начали выпивать, это разозлило депутата, он взял бейсбольную биту и избил ей одного из мужчин. Через несколько часов пострадавший скончался в больнице от разрыва внутренних органов, — отмечается в сообщении.

После случившегося, как утверждает помощник главы СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева , депутат арестован не был, поскольку угрожал свидетелю трагедии убийством. Другие жители села, которым было известно о случившемся, боялись давать показания на народного избранника, опасаясь за свою жизнь.

Лишь спустя длительный промежуток времени, благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции, удалось по крупицам восстановить причастность обвиняемого к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью своему работнику, повлекшего его смерть. После того, как подозрения следователей подтвердились, в отношении депутата была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила Рязанцева.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям УК «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «угроза убийством».

Как пишет местное издание «Бакнфакс», речь идёт о депутате Романе Бруннере. В собрании Алтайского района также заседает «его брат Яков Бруннер и, по всей видимости, мать Татьяна Бруннер».

В 2017 году к власти шёл ещё один Бруннер: 59-летний глава семейства Эдуард, однако он выбыл после регистрации. Такой исход, к слову, оказался для Эдуарда Бруннера менее удачным, чем выборы в райсобрание в 2012 году, когда он утратил статус кандидата, выдвинутого местной ячейкой «Единой России». Единороссы тогда заподозрили Бруннера-старшего в том, что он, будучи выдвиженцем в представительный орган от партии власти, параллельно агитировал за соперника ЕР на выборах на должность главы Алтайского сельсовета, — говорится в публикации.

Со ссылкой на материалы ГАС «Выборы», издание также отмечает, что в 1981 году Эдуард Бруннер якобы был судим по статьям УК РСФСР: «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости», «оскорбление подчинённым начальника или начальником подчинённого», «самовольное оставление части в боевой обстановке», «самовольная отлучка», «хулиганство», а также «злоупотребление властью, превышение или бездействие власти». Судимости были погашены в 1988 году, когда на свет появился Роман Бруннер.

Эдуард Бруннер в настоящее время является учредителем десятка коммерческих структур, зарегистрированных в Алтайском крае и Барнауле.