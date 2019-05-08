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Высокопоставленные челябинские полицейские отбирали премии у подчиненных 

Ura.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: URA.RU
Бывшие начальник ОМВД по Златоусту Андрей Таможников и его заместитель Олег Титков признаны виновными в обналичивании премий, выписанных их подчиненным. Каждый силовик приговорен к трем годам условного срока с испытательным сроком в два года и лишением права занимать должности в органах госвласти на год, сообщила «URA.RU» старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Оба экс-полицейских поставили на поток начисление подчиненным премий в размере от 15 тыс. до 80 тыс. рублей с последующим их «изъятием». Сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. Большая часть денег использовалась «для обеспечения деятельности отдела полиции» — впрочем, это не отменяет незаконность такой практики.
Нарушение вскрылось по результатам выездной проверки управления собственной безопасности полицейского главка в отделе МВД по Златоусту. Силовики возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Таможникова и Титкова уволили по отрицательным основаниям. Оба признали вину и возместили ущерб.
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Криминал , Происшествия , Наталья Мамаева , МВД , Златоуст
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