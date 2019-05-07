Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Сибдепо в Кузбассе/YouTube
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Высокопоставленный офицер полиции был задержан при получении крупной суммы денег, в настоящее время он помещен в следственный изолятор, передает ТАССю
Подполковник Безлюдько был назначен на должность заместителя начальника полиции Кузбасса в конце 2017 года, ранее он занимал должность руководителя управления уголовного розыска регионального главка. Общий стаж работы Вячеслава Безлюдько в правоохранительных органах — более 20 лет.
Вести.Ru: последние новости
Суд отправил в СИЗО основателя сервиса LinguaLeo, подозреваемого в убийстве сестры Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве Подмосковный лжегенерал открыл свой отдел кадров при МВД
Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа основная версия трагедии в Шереметьево283
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-100848
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы151
Московское метро изменило режим работы
Спасавших Нотр-Дам обвинили в групповом изнасиловании10
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение