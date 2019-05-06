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В центре Киева прогремел взрыв 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции прибывают на место происшествия и пытаются выяснить обстоятельства ЧП.
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Криминал , Пожары , Происшествия
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