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В Новосибирске на пляже убили мужчину 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое ранее судимых за тяжкие преступления мужчин подозреваются в убийстве 29-летнего молодого человека на пляже в Новосибирске, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
В управлении уточнили, что 4 мая было возбуждено уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины на Центральном пляже в новосибирском Академгородке. Проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
"По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, потерпевший находился на Центральном пляже Советского района, где у него с двумя 31-летними мужчинами возник внезапный конфликт. Один из молодых людей ножом нанес один удар потерпевшему в область шеи, от полученного телесного повреждения 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и с места происшествия скрылись", — сообщили в СК.
В управлении отметили, что следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска провели большую работу по установлению причастных к совершению преступления и 5 мая были задержаны двое подозреваемых.
"В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Подозреваемые лица ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности", — уточнили в ведомстве.
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Криминал , Происшествия , СКР , Новосибирск
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