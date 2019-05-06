В Новосибирске на пляже убили мужчину

В управлении уточнили, что 4 мая было возбуждено уголовное дело по факту убийства 29-летнего мужчины на Центральном пляже в новосибирском Академгородке. Проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

"По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, потерпевший находился на Центральном пляже Советского района, где у него с двумя 31-летними мужчинами возник внезапный конфликт. Один из молодых людей ножом нанес один удар потерпевшему в область шеи, от полученного телесного повреждения 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и с места происшествия скрылись", — сообщили в СК.

В управлении отметили, что следователи во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска провели большую работу по установлению причастных к совершению преступления и 5 мая были задержаны двое подозреваемых.