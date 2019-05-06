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В Туве задержали последнего сбежавшего из ИВС 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали последнего, девятого подозреваемого, сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники полиции МВД по Республике Тыва задержали мужчину, 1987 года рождения, ранее осужденного по части 4 статьи 162 УК России («Разбой») и совершившего побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сбежавшего нашли в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.
24 апреля сообщалось, что полиция в Туве задержала восьмого сбежавшего арестанта.
14 апреля девять заключённых совершили побег из ИВС. При этом получил повреждения сотрудник правоохранительных органов.
По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , Республика Тыва
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