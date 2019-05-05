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Подросток заступился за женщину в магазине и был избит 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет заберет себе материалы полицейской проверки по факту избиения подростка в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.
По ее словам, ведомство намерено организовать дальнейшую проверку с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего. Уточняется, что СК заинтересовался новостями о драке у одного из супермаркетов на севере столицы. Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
29 апреля сообщалось, что в Новокузнецке священник с электрошокером и его жена подрались с прохожими после просьбы отвести собаку в сторону. Инцидент произошел на Пасху. По данным местных СМИ, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести их пса подальше от нее. Из-за этого завязался конфликт, попадья первой нанесла удар, позже священник тоже подключился к потасовке.
30 апреля стало известно, что московский таксист избил чемпионку по художественной гимнастике и попытался ее изнасиловать. Спортсменка смогла вырваться и сбежать из автомобиля. Ей пришлось оставить в такси сумку, из которой нападавший украл вещи на сумму более 30 тысяч рублей.
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Криминал , Происшествия , СКР , Москва
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