Брата президента Ирана приговорили к тюремному сроку

Хуссейн Ферейдун, младший брат президента Ирана Хасана Роухани , приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Отмечается, что Ферейдун не согласен с решением суда и намерен подать жалобу. По его словам, при расследовании уголовного дела против него были допущены "явные нарушения".

Срок заключения, к которому был приговорен брат иранского президента, не уточняется.

В 2017 году сообщалось, что брат президента Ирана был арестован. Как отмечалось, его обвиняли в совершении финансовых преступлений.