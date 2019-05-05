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Брата президента Ирана приговорили к тюремному сроку 

Газета.Ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: Reuters
Хуссейн Ферейдун, младший брат президента Ирана Хасана Роухани, приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.
Отмечается, что Ферейдун не согласен с решением суда и намерен подать жалобу. По его словам, при расследовании уголовного дела против него были допущены "явные нарушения".
Срок заключения, к которому был приговорен брат иранского президента, не уточняется.
В 2017 году сообщалось, что брат президента Ирана был арестован. Как отмечалось, его обвиняли в совершении финансовых преступлений.
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Криминал , Ближний Восток , В мире , Хасан Роухани , Иран
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