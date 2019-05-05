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Вандалы осквернили могилу Героя СССР 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Wikipedia
Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева. Разрушения обнаружила его дочь, сообщает «Пятый канал».
Злоумышленники повредили кромку памятника и отломили с него бронзовый букет. Могила Медведева является объектом культурного наследия, сообщается на сайте телеканала.
Александр Медведев окончил Мелитопольское военное авиационное училище в 1938 году. Свой первый боевой вылет он совершил 24 июня 1941 года. Медведев получил звезду Героя Советского Союза за сбитые вражеские самолеты во время Великой Отечественной войны. После боевых действий он окончил Военно-воздушную академию и Военную академию Генштаба, занимал пост первого заместителя начальника Главного штаба ВВС СССР. Медведев скончался 28 мая 1984 года от лейкемии.
В мае 2018 года в казахстанском Шымкенте вандалы уничтожили мемориал, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны. Они разбили памятные надписи и уничтожили Вечный огонь.
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Криминал , Происшествия , Александр Медведев , Военная академия генштаба
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