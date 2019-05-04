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Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: beltelecom.by
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Как сообщает КГБ Белоруссии, он получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере €15 тыс.
Отмечается, что у Сиводедова обнаружено $470 тыс., полученных в результате взяток.
Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе. Подозреваемый задержан.
В прошлом году в Белоруссии по подозрению в получении взяток задержан замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.
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