Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.

Как сообщает КГБ Белоруссии, он получил взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере €15 тыс.

Отмечается, что у Сиводедова обнаружено $470 тыс., полученных в результате взяток.

Наложен арест на три принадлежащих Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленных на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе. Подозреваемый задержан.

В прошлом году в Белоруссии по подозрению в получении взяток задержан замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.