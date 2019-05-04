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Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Украины задержала 48-летнего россиянина, объявленного в международный розыск по линии Интерпола и Европола (полиция европейского союза). Об этом сообщается в Facebook полиции Киевской области.
Россиянина задержали в рамках операции по выявлению незаконно находящихся на территории Украины лиц. Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании. Мужчину подозревают в организации преступной группировки, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против казначейства на территории Испании.
Задержанного поместили в изолятор до принятия судебного решения. Его имя не разглашается.
Как сообщил «Ленте.ру» источник в российских правоохранительных органах, никакого уведомления о задержании на Украине российских воров в законе или криминальных авторитетов в мае не поступало. Последнее официальное уведомление поступило в апреле.
По словам нашего собеседника, 10 апреля 2019 года в Борисполе был задержан 47-летний гражданин России Ботир Рахимов, больше известный как вор в законе Батыр Бухарский. Тогда же он был помещен в Николаевский пункт временного содержания иностранцев, так как находился в розыске по линии Интерпола, причем по инициативе Испании. Власти этой страны подозревают Рахимова в нескольких преступлениях, в том числе в создании преступного сообщества и легализации незаконных финансовых средств в особо крупном размере.
В апреле 2019 года Испания попросила Россию о выдаче для суда вора в законе Тариэла Ониани, известного в криминальных кругах, как Таро. Испанская сторона обвиняет Ониани в отмывании на территории страны незаконно полученных капиталов в составе преступного сообщества. Ему грозит 8,5 лет тюрьмы, а также штраф в 50 миллионов евро.
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Комментарии10
Криминал , Происшествия , Украина , Интерпол , Испания
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