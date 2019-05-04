Связали в ванной: у матери известного блогера украли 8 млн рублей

Москве злоумышленники ограбили мать блогера Афони — автора и ведущего шоу Афоня ТВ на YouTube (настоящее имя — Андрей Афонин). Преступники проникли через окно в квартиру 58-летней Ирины Афониной на Средней Первомайской улице, связали женщину скотчем и заперли в ванной. Об этом сообщает Mash.

После этого бандиты обыскали жилище и в итоге вынесли из квартиры деньги (в долларах и рублях), а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков составила порядка 8,2 миллиона рублей. Отмечается, что все ценности принадлежат сыну потерпевшей.