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Связали в ванной: у матери известного блогера украли 8 млн рублей 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: afonyatv Instagram
Преступники ограбили 58-летнюю Ирину Афонину, мать блогера Андрея Афонина, известного в Сети под ником Афоня.
В Москве злоумышленники ограбили мать блогера Афони — автора и ведущего шоу Афоня ТВ на YouTube (настоящее имя — Андрей Афонин). Преступники проникли через окно в квартиру 58-летней Ирины Афониной на Средней Первомайской улице, связали женщину скотчем и заперли в ванной. Об этом сообщает Mash.
После этого бандиты обыскали жилище и в итоге вынесли из квартиры деньги (в долларах и рублях), а также ювелирные украшения. Общая сумма убытков составила порядка 8,2 миллиона рублей. Отмечается, что все ценности принадлежат сыну потерпевшей.
В МВД по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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