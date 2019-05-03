Россиянин ударил жену прокурора и поплатился

Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

По данным издания, прокурор Михаил Волницкий гулял с женой и сделал замечание дачникам, которые загородили забором проход к реке. Он попытался объяснить, что владельцы дома нарушают закон, запрещающий преграждать путь к водоемам. Местные жители агрессивно отреагировали на его слова, схватили мужчину за горло и пнули его жену. Один из участников конфликта пообещал найти его и отомстить.

Позже Волницкий вернулся на место ссоры со своим другом. Тот ударил ногой по забору, после чего на шум вышли владельцы дома. Он несколько раз выстрелил из травматического пистолета по обидчикам.