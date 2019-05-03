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В Мехико в отеле найдена мертвой «Мисс Уругвай — 2006» 

Вести.Ru + ещё 4 37 минут назад
Фото: EPA
В одной из гостиниц Мехико найдена мертвой Фатими Давила, победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году.
Тело женщины было обнаружено в ванной комнате.
Установлено, что девушка прибыла в столицу Мексики во второй половине апреля и занималась поиском работы. По предварительным данным, 31-летняя гражданка Уругвая могла покончить с собой, передает ТАСС.
В последние несколько лет Мексика переживает небывалый разгул насилия и преступности. Из года в год растет число убийств и погибших. В текущем году ситуация продолжает ухудшаться.
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Криминал , ИТАР-ТАСС , Мехико , Уругвай
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