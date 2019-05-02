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В США арестовали мужчину по обвинению в убийстве почти 50-летней давности 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы арестовали в американском штате Флорида мужчину за жестокое убийство, совершенное почти 50 лет назад, сообщает газета News & Observer со ссылкой на следователей.
Преступление было совершено в декабре 1972 года в штате Северная Каролина, 33-летняя женщина пропала после того, как с младенцем на руках отправилась в школу за старшим сыном. После длительных поисков тело Бонни Нейборс было обнаружено в доме рабочих мигрантов недалеко от города Бенсона. Рядом нашли живого ребенка.
Отмечается, что шериф округа Джонстон Стив Биззелл возобновил расследование убийства в 2007 году.
В понедельник стражи порядка арестовали во Флориде 65-летнего Ларри Джо Скотта. Ему предъявили обвинения в похищении и убийстве. Позже мужчину экстрадируют в Северную Каролину.
Связь между убийцей и жертвой пока не удалось установить. Мотивы преступления также на данный момент неизвестны.
Арест Скотта стал возможен благодаря новым технологиям анализа ДНК. Тесты, проведенные ранее, не дали результатов.
Сейчас, по словам шерифа, проводится подтверждающее тестирование.
"Наконец-то я смог сказать ее сыну, что убийцу его матери нашли", — заявил он.
Как отметил Биззелл, ему было всего 14 лет, когда произошло преступление, однако он так и не забыл об этом случае.
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Криминал , Происшествия , МВД , США
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