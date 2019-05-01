Модный фотограф задержан за изнасилование

Модный фотограф Игорь Василиадис, сотрудничающий с рядом известных глянцевых изданий в России и Европе, задержан по подозрению в изнасиловании, сообщает РенТВ

В полицию обратилась начинающая модель. По ее словам, в пятницу вечером 46-летний Василиадис пригласил ее на ужин в ресторан, после чего предложил отправиться к нему домой, где изнасиловал. Сейчас он задержан, его опрашивают следователи.

Игорь Василиадис родился в Афинах, он гражданин Греции. Его снимки нередко украшают обложки и страницы Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel. Василидиас работал в Италии и Франции.

Он также известен в качестве автора нескольких арт-проектов, в частности, совместным проектом с известным корейским режиссером Ким Ки-Дуком по мотивам его фильма «Зима, весна, лето, осень и снова зима».