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Модный фотограф задержан за изнасилование 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
Фото: facebook
Модный фотограф Игорь Василиадис, сотрудничающий с рядом известных глянцевых изданий в России и Европе, задержан по подозрению в изнасиловании, сообщает РенТВ.
В Екатеринбурге начался суд по делу Лошагина
В полицию обратилась начинающая модель. По ее словам, в пятницу вечером 46-летний Василиадис пригласил ее на ужин в ресторан, после чего предложил отправиться к нему домой, где изнасиловал. Сейчас он задержан, его опрашивают следователи.
Игорь Василиадис родился в Афинах, он гражданин Греции. Его снимки нередко украшают обложки и страницы Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel. Василидиас работал в Италии и Франции.
Он также известен в качестве автора нескольких арт-проектов, в частности, совместным проектом с известным корейским режиссером Ким Ки-Дуком по мотивам его фильма «Зима, весна, лето, осень и снова зима».
Криминал , Происшествия , Elle , Marie Claire
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