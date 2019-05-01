Известного фотографа Игоря Василиадиса обвинили в изнасиловании

Фотохудожник заманил девушку к себе домой под предлогом бесплатной фотосессии.

Известный российский фотограф Игорь Василиадис, работавший с такими изданиями, как VOGUE, Elle, Marie Claire и L’Officiel, был обвинен в изнасиловании девушки.

Мужчина позвал некую модель в ресторан. После ужина фотохудожник пригласил девушку домой под предлогом бесплатной фотосессии, где изнасиловал модель, сообщает канал 112.

После случившегося девушка написала заявление в полицию.

По предварительным данным, Василиадиса уже задержали.