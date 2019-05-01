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Известного фотографа Игоря Василиадиса обвинили в изнасиловании 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: facebook.com
Фотохудожник заманил девушку к себе домой под предлогом бесплатной фотосессии.
Известный российский фотограф Игорь Василиадис, работавший с такими изданиями, как VOGUE, Elle, Marie Claire и L’Officiel, был обвинен в изнасиловании девушки.
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Мужчина позвал некую модель в ресторан. После ужина фотохудожник пригласил девушку домой под предлогом бесплатной фотосессии, где изнасиловал модель, сообщает канал 112.
После случившегося девушка написала заявление в полицию.
По предварительным данным, Василиадиса уже задержали.
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Криминал , Происшествия , Elle , Marie Claire
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