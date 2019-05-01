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СМИ: подозреваемый в нападении на синагогу в Калифорнии не признал вину 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Подозреваемый в вооруженном нападении на прошлой неделе на синагогу в Калифорнии 19-летний Джон Эрнест не признал свою вину, сообщает издание USA Today.
"Во время первого судебного слушания во вторник Эрнест не признал вину в убийстве с отягчающими обстоятельствами в виде преступления на почве ненависти. Его также обвиняют в трех покушениях на убийство", — отмечает издание.
Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером в субботу. В результате один человек погиб, имеется информация о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетние дети и раввин синагоги Исроэл Гольдштейн. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Мэр города заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.
Ранее сообщалось, что за несколько часов до стрельбы на одном из праворадикальных порталов было опубликовано письмо пользователем, назвавшим себя JohnTEarnest. В письме указано, что автора "вдохновили" напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс, а также Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Кроме того, автор письма утверждает, что планировал свою атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.
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Криминал , Видео , Происшествия
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