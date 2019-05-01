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Украинский полицейский бросил в женщину гранату 

360tv.ru 3 часа назад
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Полтавской области задержали помощника дежурного СИЗО. Мужчина подозревается в покушении на убийство пенсионерки. Об этом сообщил портал Strana.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.
«По предварительной информации 28 апреля 2019 года полицейский, находясь в поселке Опошня Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату», — приводит портал сообщение пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в результате взрыва пенсионерка получила проникающие осколочные ранения брюшной стенки и бедер.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого полицейского сотрудниками ГБР были изъяты 30 патронов калибра 5,45.
Мужчина подозревается в попытке совершения умышленного убийства (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Кроме того, проводится расследование по факту хранения помощником дежурного СИЗО оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства его вины, мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, подытожили в пресс-службе ГБР.
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Криминал , Видео , Происшествия , ФСИН , Опошня
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