Украинский полицейский бросил в женщину гранату

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Полтавской области задержали помощника дежурного СИЗО . Мужчина подозревается в покушении на убийство пенсионерки. Об этом сообщил портал Strana.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.

«По предварительной информации 28 апреля 2019 года полицейский, находясь в поселке Опошня Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату», — приводит портал сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в результате взрыва пенсионерка получила проникающие осколочные ранения брюшной стенки и бедер.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого полицейского сотрудниками ГБР были изъяты 30 патронов калибра 5,45.

Мужчина подозревается в попытке совершения умышленного убийства (ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме того, проводится расследование по факту хранения помощником дежурного СИЗО оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства его вины, мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, подытожили в пресс-службе ГБР.