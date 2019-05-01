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Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине 

Вести.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Личность злоумышленника, открывшего накануне стрельбу в студенческом городке университета американского штата Северная Каролина, установлена: это 22-летний Тристан Эндрю Террелл. По данным полиции, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Подозреваемый задержан и находится под стражей, вскоре ему будут предъявлены официальные обвинения, передает ТАСС.
Шеф полиции города Шарлотт, где произошел трагический инцидент, сообщил, что наряд полиции прибыл на место происшествия в течение нескольких минут после получения информации о стрельбе. Вооруженный пистолетом злоумышленник был схвачен и разоружен. В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
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Криминал , В мире , Происшествия , США , МВД , ИТАР-ТАСС
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