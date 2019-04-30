Экстрасенс похитил 8,7 млн рублей у таксиста в Москве

Экстрасенс в Москве похитил 8,7 млн рублей у водителя такси, который обратился к нему за снятием порчи, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах

"Накануне водитель такси обратился к экстрасенсу за снятием порчи в столичном районе Вешняки. В процессе этого действия водитель обнаружил, что у него пропали 8,7 млн рублей, которые были при нем. Экстрасенсу при этом удалось скрыться", — сказал собеседник агентства.

В московской полиции ТАСС уточнили, что мужчина из Твери 1985 года рождения обратился в полицию 29 апреля. По факту инцидента проводится проверка.