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Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: minec-rd.ru
Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова задержали при попытке покинуть республику. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
По словам собеседника агентства, чиновника сняли с борта самолета, готовившегося к вылету. Отмечается, что Хасбулатов задержан на двое суток.
В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в доме министра и по месту работы в рамках возбужденного уголовного дела, суть которого пока неизвестна.
Оперативные мероприятия подтвердили РИА Новости в министерстве экономики Дагестана. Представители ведомства отметили, что Хасбулатова нет на рабочем месте.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Республика Дагестан
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