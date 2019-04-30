Уголовное дело по факту обнаружения новорожденного мальчика в мусорном баке города Междуреченска расследуется в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"Тридцатого апреля текущего года около 9 часов утра местного времени поступило сообщение о том, что в мусорном баке в пакете возле одного из многоквартирных домов в городе Междуреченске обнаружен новорожденный ребенок мужского пола", — говорится в сообщении.
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".
По предварительным данным, утром дворник обнаружил в мусорном баке пакет, в котором находилось тело новорожденного мальчика.
"Мужчина сразу же вызвал сотрудников полиции и "скорую помощь", которые констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшего, давность ее наступления. Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают женщин, которые состояли на учете в медицинском учреждении на поздних сроках по беременности, однако в настоящее время они признаков беременности не имеют, при этом новорождённые дети отсутствуют", — отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.