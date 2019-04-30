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Россиянин нанял киллера, чтобы получить квартиру 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
58-летний мужчина решил убить свою 59-летнюю жену, а также проживавших с ней 36-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочь. Все они жили в одной квартире. После расправы мужчина собирался недвижимость продать, а полученные деньги — порядка 2,5 миллиона рублей — разделить пополам с киллером.
Мужчина купил сигнальный пистолет и переделал его в боевое оружие. Затем нашел исполнителя убийства.
С киллером он встречался несколько раз: рассказывал ему об обстановке в квартире, говорил, как удобнее подобраться к месту убийства и как потом лучше скрыться, пишет Сибкрай.ru.
О готовящемся убийстве узнала полиция. В августе 2018 года исполнитель встретился с заказчиком, чтобы отчитаться о якобы совершенном преступлении, там же заказчика задержали.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительном заключением направили в суд.
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Криминал , Происшествия , Сибкрай.ru
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