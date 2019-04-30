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Восьмилетний мальчик спас старшую сестру от преступника 

Lenta.ru 42 минуты назад
В американском штате Огайо восьмилетний мальчик сумел спастись из угнанной машины и помог убежать сестре. Об этом сообщает издание New York Post.
Инцидент произошел в четверг, 25 апреля. Нита Кобарн (Nita Coburn) отвезла внезапно почувствовавшую себя плохо дочь в больницу, а внуков — восьмилетнего Чанса (Chance) и десятилетнюю Скайлер (Skyler) оставила на заднем сидении. В спешке женщина забыла ключи в автомобиле.
Это заметил 24-летний Дэлвир Сингх (Dalvir Singh). Он запрыгнул на водительское кресло и нажал на педаль газа. Кобарн бросилась за автомобилем и попыталась открыть переднюю дверь, но угонщик оттолкнул женщину. Та успела заметить, что Сингх удерживает ее внучку.
Пока водитель отвлекся на бабушку, Чанс отбил у него сестру и выскочил с ней через дверь. Дети сразу бросились к Кобарн.
Свидетели происшествия вызвали полицию, и Сингха арестовали через несколько кварталов от места инцидента. Ему предъявили обвинения в угоне автомобиля, похищении детей и нападении.
«Чанс повел себя как настоящий герой. Его поступок показал, какой он смелый и как любит сестру», — отметил полицейский Коннор Кирби (Connor Kirby).
Ранее в апреле сообщалось о трехлетней девочке, которая несколько дней заботилась о двухмесячном брате в пустом доме после смерти родителей. Детей удалось спасти, оба они абсолютно здоровы.
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Криминал , Видео
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