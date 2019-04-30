Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вербовщик террористов осуждён в Якутии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Вербовщик исламистской террористической организации осуждён в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.
По данным ведомства, мужчина был задержан осенью 2018 года в ходе совместной спецоперации силовиков Якутии и Амурской области. Осуждённый размещал на личной странице в соцсети материалы, оправдывающие и поддерживающие деятельность террористов. Кроме того, он распространял в Сети призывы подражать им, сообщает РИА Новости.
Известно, что преступник является гражданином Киргизии. Подробности приговора не указываются.
Как ранее писал News.ru, четверых студентов из Ингушетии, уехавших в Египет для получения религиозного образования, задержали по обвинению в экстремизме. Они содержатся под стражей в Каире.
News.ru: последние новости
Мужчина устроил стрельбу в Москве Дело о педофилии могут завести на отца сестёр Хачатурян Суд вынес приговор отцу полковника Захарченко
Криминал , Происшествия , РИА Новости , Амурская Область , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»280
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам8
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам3
Новое лицо Стаса Михайлова
Уходящая натура: дачники как исчезающий класс86
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
«У Андрея проблемы с психикой»
Шоу-бизнес
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
Российские моряки погибли «при странных обстоятельствах»
Происшествия
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение