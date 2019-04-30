Вербовщик террористов осуждён в Якутии

Вербовщик исламистской террористической организации осуждён в Якутии . Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

По данным ведомства, мужчина был задержан осенью 2018 года в ходе совместной спецоперации силовиков Якутии и Амурской области . Осуждённый размещал на личной странице в соцсети материалы, оправдывающие и поддерживающие деятельность террористов. Кроме того, он распространял в Сети призывы подражать им, сообщает РИА Новости.

Известно, что преступник является гражданином Киргизии. Подробности приговора не указываются.

Как ранее писал News.ru, четверых студентов из Ингушетии, уехавших в Египет для получения религиозного образования, задержали по обвинению в экстремизме. Они содержатся под стражей в Каире.