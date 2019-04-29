Банда педофилов: ярославским насильникам вынесли приговор в суде

В банду входили трое мужчин и шесть женщин. С 2011 по 2015 годы женщины находили и заманивали девочек в частный дом в Гаврилов-Ямском районе Ярославля или в автомобили. Мужчины, вместе или по одиночке, вступали с этими девочками в половую связь.

По версии следствия, на счету группировки 18 преступлений, потерпевшими признаны девочки от 11 до 14 лет.

«Мужчины приговорены к 12, 20 и 21 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщины-посредники — на сроки от 6,5 до 12 лет 7 месяцев в колонии общего режима», — заявила представитель СК Кристина Гузовская.

По информации источника издания в правоохранительных органах, в состав банды педофилов входили 59-летний майор авиации, 51-летний бывший старший лейтенант военно-морского флота, в момент задержания и суда — адвокат и одновременно начальник управления крупного государственного вуза (оба — жители Москвы), и 61-летний полковник МЧС из Костромы. За один половой акт мужчины платили посредницам 3-5 тысяч рублей, пострадавшим девочкам доставалось по 300-500 рублей.

О преступлениях стало известно, когда одна из девочек рассказала о произошедшем подруге, а та — своим родителям.