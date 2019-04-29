Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банда педофилов: ярославским насильникам вынесли приговор в суде 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В Ярославской области вынесен приговор банде педофилов, передает «Лента.ру» со ссылкой на СУ СКР по региону.
В банду входили трое мужчин и шесть женщин. С 2011 по 2015 годы женщины находили и заманивали девочек в частный дом в Гаврилов-Ямском районе Ярославля или в автомобили. Мужчины, вместе или по одиночке, вступали с этими девочками в половую связь.
По версии следствия, на счету группировки 18 преступлений, потерпевшими признаны девочки от 11 до 14 лет.
«Мужчины приговорены к 12, 20 и 21 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщины-посредники — на сроки от 6,5 до 12 лет 7 месяцев в колонии общего режима», — заявила представитель СК Кристина Гузовская.
По информации источника издания в правоохранительных органах, в состав банды педофилов входили 59-летний майор авиации, 51-летний бывший старший лейтенант военно-морского флота, в момент задержания и суда — адвокат и одновременно начальник управления крупного государственного вуза (оба — жители Москвы), и 61-летний полковник МЧС из Костромы. За один половой акт мужчины платили посредницам 3-5 тысяч рублей, пострадавшим девочкам доставалось по 300-500 рублей.
О преступлениях стало известно, когда одна из девочек рассказала о произошедшем подруге, а та — своим родителям.
Комментарии13
Криминал , Происшествия , МЧС , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Ярославль , Ярославская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин захотел соединить русских и украинцев82
Детектор лжи: после скандала на «Голосе» устроят проверку3
Застали врасплох? Скабеева показала «сбежавшего» Зеленского100
Сговор олигархов. Зеленский «проиграл» парламенту87
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство248
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение