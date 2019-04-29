Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Перми завершился процесс по делу о бойне в местной школе №127 — тогда два подростка ворвались на урок к младшеклассникам и нанесли им и учительнице ножевые ранения. 29 апреля суд приговорил второго нападавшего к семи годам колонии. До достижения 18-летия подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а затем его переведут в колонию строгого режима . Ранее его сообщника приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

В Перми Мотовилихинский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы старшеклассника школы №127, устроившего в январе прошлого года поножовщину в учебном заведении. Подростка признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц.

До достижения совершеннолетия он будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а 15 мая 2019 года, когда ему исполнится 18 лет, отправится в колонию строгого режима. Обвиняемому также назначили принудительное наблюдение у психиатра в амбулаторных условиях.

Кроме того, суд обязал подростка выплатить 5 млн рублей потерпевшим в качестве компенсации морального вреда. Так как у него нет собственного имущества, деньги придется выплачивать родителям.

Процесс по делу подростка, напавшего на школьников, затянулся, поскольку эксперты не сразу смогли принять решение о его вменяемости. Некоторое время он проходил лечение в пермской психиатрической клинике. Повторная экспертиза признала подростка вменяемым, и он оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в покушении на убийство учеников 4 класса и их учительницу Наталию Шагулину, а также в поджоге школы.

Во время рассмотрения дела в суде мама подростка заявила, что ее семье угрожают. Она и и сам обвиняемый попросили оставить его под арестом. «Нам поступают угрозы, я боюсь за безопасность родных», — сказала женщина в суде.

Отец одного из пострадавших учеников ранее рассказал, что именно подросток, которому 29 апреля вынесли приговор, был зачинщиком жестокого нападения. «По моим данным, именно этот, второй подросток, нанес наиболее тяжелые удары моему сыну и другим потерпевшим. По словам сына, он продолжал орудовать ножом, когда первый подросток уже остановился», — рассказал мужчина сайту kp.ru.

Напомним, что зимой прошлого года два подростка — старшеклассник и выпускник школы №127 — ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики четвертого класса, и стали наносить им и их учительнице ножевые ранения. По словам одного из очевидцев трагедии, двое юношей вошли к ним в класс во время урока труда. «Они были в черных штанах и таких же черных кофтах, рты у них были закрыты темными масками, а на глазах — темные очки. В руках у каждого было по ножу», — рассказывал он.

Учительница Наталия Шагулина потянулась за телефоном, но один из нападавших заметил это и схватил ее за руку. Второй подросток бросился к детям и стал наносить им ножевые ранения. Некоторым ученикам удалось выбежать из класса и позвать на помощь. Старшеклассники, узнав о случившемся, вбежали в класс и попытались остановить злоумышленников. Нападавшие также ранили друг друга.

В результате поножовщины пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Самые серьезные травмы получила учительница — она пыталась оттащить нападавших от детей и получила 17 ножевых ранений.

Вскоре полиция задержала двоих подозреваемых. После лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы. Уголовные дела в их отношении выделили в отдельные производства. Из-за сложного психического состояния одного из обвиняемых было принято решение о принудительном лечении. Все заседания по делам двух несовершеннолетних проходили в закрытом режиме.

Одного из нападавших — выпускника школы — суд признал виновным еще в декабре 2018 года. Он получил девять лет и восемь месяцев лишения свободы.

По решению суда отбывать наказание он должен сначала в воспитательной колонии под наблюдением психиатра, а по достижении совершеннолетия — в исправительной. Его также обязали выплатить пострадавшим более восьми млн рублей. В своем последнем слове на суде обвиняемый извинился перед родителями пострадавших учеников и учительницей, сказав, что сожалеет о случившемся. В феврале 2019 года коллегия Пермского краевого суда отклонила его апелляционную жалобу и оставила приговор в силе.

Похожий инцидент с нападением подростка в школе произошел в апреле 2018 года в городе Стерлитамак в Башкирии. Во время первого урока в кабинете информатики 17-летний ученик напал с ножом на одноклассников и учительницу, а после пытался поджечь себя. В результате пострадала учительница, двое подростков и сам зачинщик резни.