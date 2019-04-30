Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в получении взятки на сумму $3 млн

Бывший президент Армении Роберт Кочарян , который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах на сумму в $3 млн Об этом говорится в обвинительном заключении генпрокуратуры страны, которое было опубликовано на портале судебного департамента DataLex.

"Согласно обвинительному заключению, Кочарян получил $3 млн взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, для того, чтобы дать лицензию ее компании на горнодобывающие работы", — говорится в обвинительном заключении генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а также бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова , бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила его в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян . Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна , который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.