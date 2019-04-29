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Суд вынес обвинительный приговор по делу отца полковника МВД Захарченко 

Москва24 + ещё 40 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мещанский районный суд столицы вынес обвинительный приговор по делу отца бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, передает Агентство "Москва".
Далее судья Оксана Горюнова огласит срок наказания для Виктора Захарченко и второго подсудимого — бывшего главы "МИА-Банка", советника председателя правления "ББР-Банка" Владимира Корьевкина.
Прокурор просила суд приговорить Захарченко-старшего к пяти годам колонии общего режима, для Корьевкина — шесть лет колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания гособвинитель просит назначить каждому из подсудимых штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, представитель "МИА-Банка" заявил иск подсудимым о возмещении репутационного ущерба на 12,3 миллиона рублей.
Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 миллиона рублей. Деньги он получал в течение двух лет как зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно работал.
По версии следствия, Корьевкин нанял на должность своего советника Захарченко несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Из материалов дела также следует, что он не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин. Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко зарплату и премии, чем причинил банку ущерб.
После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.
Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлили до 24 июня.
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Криминал , Происшествия , Виктор Захарченко , Владимир Корьевкин , Оксана Горюнова , Дмитрий Захарченко , ББР Банк , МВД , ФСИН , АГН "Москва"
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