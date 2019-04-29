Суд вынес обвинительный приговор по делу отца полковника МВД Захарченко

Прокурор просила суд приговорить Захарченко-старшего к пяти годам колонии общего режима , для Корьевкина — шесть лет колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания гособвинитель просит назначить каждому из подсудимых штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, представитель "МИА-Банка" заявил иск подсудимым о возмещении репутационного ущерба на 12,3 миллиона рублей.

Виктора Захарченко арестовали по обвинению в растрате 4,9 миллиона рублей. Деньги он получал в течение двух лет как зарплату от "МИА-Банка", где фиктивно работал.

По версии следствия, Корьевкин нанял на должность своего советника Захарченко несмотря на отсутствие у того соответствующего образования. Из материалов дела также следует, что он не исполнял свои должностные обязанности и отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин. Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко зарплату и премии, чем причинил банку ущерб.

После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который продолжил выплачивать Захарченко зарплату за фиктивную работу. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. Арест Захарченко продлили до 24 июня.