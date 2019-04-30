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В Китае решили казнить иностранца за наркотики 

Lenta.ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: Gong Lei / Xinhua / Globallookpress.com
Китайский суд приговорил канадца к смертной казни за наркотики. Об этом сообщает The Global Times.
30 апреля суд вынес смертные приговоры двум людям: гражданину Канады Фан Вэю и Китая У Цзыпину в юго-восточной провинции Гуандун. Кроме того, их личное имущество было конфисковано.
В ходе расследования было изъято 63,8 килограмма метамфетамина и 365,9 грамма диметиламфетамина. Суд посчитал такие партии особо крупными. По мнению суда, преступники организовали производство наркотиков и руководили операциями по трансграничной контрабанде. Отмечается, что по этому же делу проходили граждане США и Мексики, которые получили пожизненные сроки заключения.
Употребление наркотиков в Китае также карается законом, за некоторые преступления может грозить смертная казнь. Выращивание каннабиса наказывается сроком более пяти лет и штрафом.
Это уже второй случай за год в Китае со смертным приговором канадскому гражданину. В январе 2019 года стало известно, что суд в китайском городе Далянь (провинция Ляонин) назначил Роберту Ллойду Шелленбергу такое же наказание за контрабанду наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Китае нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина.
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Комментарии
Криминал , Азия , В мире , Происшествия , Канада , Китай
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