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Суд вынес приговор ещё одному участнику нападения в школе в Перми 

RT на русском + ещё 24 5 часов назад
Фото: Gettyimages.ru
Мотовилихинский райсуд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя школы N127 с ножом.
«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — цитирует Интерфакс судью Наталью Симонову.
Подростку также назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
18 декабря суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который принимал участие в нападении в школе в Перми.
В январе 2018 года в школе в Перми между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.
Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» пострадавшей учительнице.
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Криминал , Происшествия , Максим Решетников , Наталья Симонова , Интерфакс , Пермь
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