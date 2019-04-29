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Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе 

ТАСС 18 минут назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.
Полиция прибыла на место инцидента.
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