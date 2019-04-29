Fox: неизвестный открыл огонь у церкви в Балтиморе

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у церкви в городе Балтимор в Мэриленде. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Полиция прибыла на место инцидента.