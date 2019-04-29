В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил

Воспитанникам закрытой школы-интерната Дозье не верил никто до тех пор, пока детективы не нашли самое страшное подтверждение их словам — многочисленные детские могилы на территории учебного заведения. Мрачная история проработавшей 111 лет школы с дурной репутацией — в материале «Ленты.ру».

Закрытая школа-интернат для мальчиков в городе Марианна, штат Флорида, также известная как школа Артура Дж. Дозье, больше ста лет служила специализированным учреждением для трудных подростков и проблемных детей. Их отправляли в интернат за не самые серьезные преступления — от мелкого хулиганства до краж. Школа работала 111 лет, с 1 января 1900 года по 30 июня 2011-го.

За свою долгую историю школа Дозье приобрела репутацию адского места из-за жестокого обращения с детьми. Некоторые из них просто пропадали — родители получали лишь гробы с досками внутри. Никакие проверки и замены руководства не могли остановить лавину издевательств над учениками.

В 2007 году отец Джастина Колдуэлла написал в ФБР о жестоком обращении с его сыном в школе Дозье: «Моего сына душили, он терял сознание столько раз, что сбился со счета. Он видел, как издевались над другими несовершеннолетними, и примерно три недели назад его дважды ударили головой о бетонный пол». Некоторые из злоупотреблений были сняты на камеру и размещены на YouTube.

Это вызвало новую волну внимания к исправительному заведению. Губернатор штата распорядился провести тщательное расследование. Многие обвинения в жестоком обращении и насилии были подтверждены в результате отдельных проверок, проведенных Департаментом правопорядка Флориды в 2010 году и Отделом гражданских прав Министерства юстиции США в 2011 году. Государственные чиновники закрыли школу в 2011 году незадолго до публикации отчета о расследовании, деликатно сославшись на «дефицит бюджета».

Чтобы установить точное количество погибших в школе, власти штата назначили проведение судебно-антропологического исследования. В результате было обнаружено 55 захоронений на территории кампуса, а задокументировано почти 100 смертей. Один из членов семьи ученика, погибшего в школе в 1934 году, через суд добился разрешения на эксгумацию и опознание трупов. Началась кропотливая работа, благодаря идентификации останков и ДНК-экспертизе специалисты точно установили личности семи человек и еще 14 — лишь предположительно.

26 апреля 2017 года во Флориде состоялась официальная церемония извинения перед двумя десятками выживших в школе и семьями других жертв. Казалось бы, что страшная история, порочащая американскую систему правосудия, стала уходить в прошлое, но не прошло и двух лет, как 12 апреля 2019 года стало известно о еще 27 могилах, обнаруженных на территории школы. Их нашли совершенно случайно во время уборки территории.

В результате на данный момент известно о 82 тайных могилах.

Дурное место

С момента своего открытия и до 1980-х годов школа Дозье представляла из себя открытый кампус площадью около 567 гектаров. Никакого ограждения по периметру не было. Изначально школа была разделена на две отдельных зоны — «Южная сторона», или «Номер 1» для белых студентов, и «Северная сторона», или «Номер 2» для «цветных» студентов. Сегрегация сохранялась до 1966 года.

На территории «Северной стороны» находилось кладбище Бут Хилл. Детей, погибших в школе, хоронили в хаотичном порядке, зачастую без каких-либо опознавательных знаков.

В 1929 году из белых шлакоблоков было построено 11-комнатное здание для содержания под стражей наиболее проблемных детей. Воспитанники называли это место «Белым домом». Именно здесь, по словам выпускников школы, над ними издевались наиболее изощренно.

Дональд Страттон попал в исправительную школу в 1958 году. Ему было 13 лет. Спустя десятилетия он не может забыть кроватку в «Белом доме», на которой лежали дети, пока воспитатель бил их кожаным ремнем. В письменных показаниях, которые он дал под присягой в 2010 году, сказано: «Меня заставили лежать на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Она была покрыта рвотой и кровью».

Подопечные школы Дозье вздохнули было с облегчением после визита губернатора Клода Кирка в 1968 году, но, как оказалось позже, радоваться было нечему. После осмотра кампуса политик сказал журналистам: «Если бы один из ваших детей содержался в подобных условиях, вы бы пришли сюда с ружьями». Он объявил вне закона любые телесные наказания, но даже это постановление не смогло изменить порядки в школе.

«Мне было всего 13, когда меня отправили туда за прогулы школы, — вспоминает бывший воспитанник, поступивший в Дозье через год после отмены физических наказаний. — Охранники не могли нас бить, но они могли нас связать или лишить еды. Они запирали нас в одиночные камеры на несколько дней, хотя мы и не были заядлыми преступниками».

После визита губернатора «Белый дом» переделали в склад, а в 2008 году закрыли вовсе, повесив на него мемориальную доску.

В последние годы работы школа Дозье представляла собой огороженный жилой комплекс, расположенный на территории в 64 гектара. Здесь содержались юноши в возрасте от 13 лет до 21 года, которые были направлены сюда по решению суда за совершение противоправных действий. Средняя продолжительность пребывания в школе составляла от девяти месяцев до года. Молодые люди жили в нескольких коттеджах, у каждого была своя комната.

На прилегающем участке располагался еще один корпус, организованный по типу тюремных камер, для малолетних правонарушителей, судимых за серьезные уголовные преступления.

«Мальчики Белого дома»

В конце XX века бывшие воспитанники начали выступать с заявлениями об издевательствах, которые они пережили, отбывая наказание в исправительной школе Дозье. Они стали называть себя «Мальчиками Белого дома». Название организации связано с той самой постройкой, которую выпускники ассоциируют с местом самых жестоких пыток, сексуальных надругательств и смерти. Самым популярным методом пыток было избиение кожаным ремнем, прикрепленным к деревянной ручке. Плач и крики детей лишь раззадоривали садистов.

В начале 2000-х годов о пострадавших в школе Дозье заговорили по всей стране. Более 300 человек публично рассказали о пытках. Власти штата больше не могли игнорировать публичные обвинения в финансировании жестокого обращения с детьми и инициировали, в конечном итоге, расследование. Охранники и администраторы школы, которые были еще живы, отрицали свою вину.

В ходе государственного расследования в 2008 и 2009 годах не удалось собрать достаточно доказательств жестокого обращения с подростками, чтобы их хватило для выдвижения обвинений. Несмотря на это, члены группы «Мальчики Белого дома» продолжили рассказывать миру свои истории.

«Речь идет не только об избиениях — там убивали детей, — признается 67-летний Роджер Кайзер, бывший воспитанник школы. — Мы пытались рассказывать об этом людям годами, но нас никто не слушал».

Последняя находка 27 могил лишь подтверждает заявления жертв о неописуемом кошмаре, в котором жили дети на протяжении ста лет, пока школа была открыта.

Руководство никогда не отрицало, что несколько воспитанников погибли в пожаре 1914 года и эпидемиях испанского гриппа и пневмонии. Их хоронили на прилегающем кладбище, на котором в общей сложности всего 31 могила. Работники школы не потрудились обозначить места захоронений ничем кроме крестов, сделанных наспех из железных труб.

Найденные следователями могилы расположены вне этого кладбища. Мальчиков тайно хоронили в лесу и на территории содержания воспитанников афроамериканского происхождения.

«Многие из выпускников этой школы не были знакомы, но рассказывали абсолютно одинаковые истории, — отметил бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди в 2013 году. — Некоторым из погибших детей было всего шесть лет. Нам нужно было раньше обратить внимание на это место».

«Я вырос в приюте. Когда мне было 13, я сбежал, и судья отправил меня в школу Дозье, — вспоминает бывший воспитанник школы Роджер Кайзер. — Я увидел кампус и подумал: "Я в раю". Но насилие началось с первого дня. Меня направили на работу в больничное крыло. Я видел мальчиков со всеми видами травм. Меня приметил один из взрослых сотрудников, и с тех пор он домогался меня. Я точно знаю, что некоторые мальчики умерли. Когда ребята пытались сбежать, охранники спускали на них собак». В конце он добавил: «Прошло очень много лет, но теперь все знают, что я говорил правду».

«Мы много раз пытались сказать властям штата Флорида, что там намного больше тел, — отмечает Брайант Миддлтон, которого отправили в школу Дозье в 1959 году. — У меня есть список из 130 мальчиков, которые погибли в школе или пропали без вести. Их тела до сих пор не найдены».

Другой бывший воспитанник школы, Терри Бернс, настаивает, что необходимо просканировать всю местность вокруг кампуса: «Я гарантирую, что они найдут еще 200-300 мертвых мальчиков».

«Удивлен ли я этой находке? — спросил 74-летний Джерри Купер, президент организации «Мальчики Белого дома». — Нет. Я всегда говорил, что это не все тела. Я знаю это место. Я знаю, что там произошло. Все намного хуже, чем уже известно людям».

Купер вспоминает, как однажды ночью ему нанесли 135 ударов тем самым кожаным ремнем, от чего он чуть не умер. Таких историй очень много.

«Необходимо положить этому конец»

Поразительно, что руководство школы Дозье, как показывают результаты расследований, не предпринимало никаких действий, чтобы как-то адекватно учитывать количество погибших и причину смерти. Зачастую родители жертв получали запечатанные гробы, внутри которых вместо тел погибших детей лежали доски. Один из таких гробов получили родители 17-летнего Томаса Карри, который, будучи воспитанником школы, погиб в 1925 году при подозрительных обстоятельствах.

Запись в бухгалтерской книге в школе Дозье говорит, что он был «убит на мосту реки Чаттахучи, штат Флорида». В документах старого кафедрального кладбища в Филадельфии, где подростка похоронила его семья, говорится, что он был «сбит поездом».

В 2008 году, когда началось расследование по делу об издевательствах над детьми, в школе было обнаружено свидетельство о смерти Томаса. В нем говорилось, что у него был раздроблен череп в результате «неизвестной причины». Антропологи, получив разрешение на эксгумацию тела для установления причины смерти, не обнаружили в гробу никаких человеческих останков: ни костей, ни одежды. Ученые установили, что гроб был заполнен обычными досками. Найти останки Томаса Карри до сих пор не удалось.

Профессор антропологии Университета Южной Флориды доктор Эрин Киммерли считает, что необходимо проводить дополнительные исследования на всей территории кампуса для того, чтобы обнаружить новые захоронения, если таковые имели место быть.

«Я думаю, что нужно проверять и проверять дальше, — заявила доктор Киммерли. — Учитывая, насколько это чувствительная история, это необходимо сделать. И положить этому конец раз и навсегда».

История школы Дозье принесла много боли своим воспитанникам и их семьям. «Мальчики Белого дома» хотят, чтобы о зверствах, творимых над ними персоналом школы, стало известно во всем мире. Они считают, что благодаря их работе подобное преступление никогда не повторится вновь.

16 марта 2019 года останки 40 мальчиков, погибших в школе Дозье, были перезахоронены на кладбище в Таллахасси, далеко от места, где они пережили неописуемый кошмар. Для многих бывших воспитанников школы похороны стали еще одним шагом к обретению мира.

«Это самое важное наше достижение, — сказал Джерри Купер. — Я легко мог быть одним из этих детей, но Бог пощадил меня».

«Сейчас мы похоронили 40 человек, и нам больше не о чем беспокоиться», — добавил пастор Джонни Ли Гэдди, который провел пять лет в школе Дозье, с 1967 по 1971 год.

При захоронении каждую могилу пометили номером на случай, если когда-нибудь будут установлены личности погибших.

Несмотря на то что столько уже сделано, выжившие понимают, что их работа пока не завершена. Сколько еще мальчиков закопано в школьной земле — неизвестно.