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Напавший на синагогу в Калифорнии вдохновился терактом в Новой Зеландии 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Denis Poroy / AP
Письмо антисемитской направленности, подписанное именем Джона Эрнеста, напавшего на синагогу в Калифорнии, было опубликовано в сети за несколько часов до преступления. Об этом сообщает NBC.
Послание было опубликовано на одном из праворадикальных порталов. Пользователь под именем JohnTEarnest назвал своими «вдохновителями» Роберта Бауэрса, напавшего на синагогу в Питтсбурге, а также Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Он также признался, что начал планировать свое нападение после стрельбы в Новой Зеландии.
Помимо этого, автор письма негативно высказался о действиях президента США Дональда Трампа, связанных с поддержкой Израиля.
Стрельба в синагоге калифорнийского города Повэй произошла 27 апреля. В результате происшествия погибла одна женщина, еще трое получили ранения. Полиция уже задержала подозреваемого.
Роберт Бауэрс застрелил 11 человек в синагоге Питтсбурга в октябре 2018 года. На допросах Бауэрс признал, что он антисемит, объясняя это верой в тайный геноцид, который «евреи проводят против его народа».
Нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошло 15 марта, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».
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Криминал , Происшествия , Дональд Трамп
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