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В Калифорнии при стрельбе в синагоге погиб человек, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 26 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб в ходе стрельбы в синагоге Сан-Диего в американском штате Калифорния, передает телеканал MSNBC со ссылкой на мэра города.
"Один человек погиб в результате стрельбы в синагоге Калифорнии", — сказал мэр.
СМИ сообщали о четырех пострадавших. Ранее полиция Сан-Диего сообщила о стрельбе в синагоге. Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают.
В октябре прошлого года в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) также произошло вооруженное нападение на синагогу. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.
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