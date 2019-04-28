В Калифорнии при стрельбе в синагоге погиб человек, сообщили СМИ

Один человек погиб в ходе стрельбы в синагоге Сан-Диего в американском штате Калифорния, передает телеканал MSNBC со ссылкой на мэра города.

"Один человек погиб в результате стрельбы в синагоге Калифорнии", — сказал мэр.

СМИ сообщали о четырех пострадавших. Ранее полиция Сан-Диего сообщила о стрельбе в синагоге. Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают.

В октябре прошлого года в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) также произошло вооруженное нападение на синагогу. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.