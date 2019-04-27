Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии 

DEVELOPING: Sheriff's office asks people to stay away from Congregation Chabad synagogue in Poway, Calif., amid reports of a gunman in the area. https://t.co/kdrUxk2XiK— NBC News (@NBCNews) 27 апреля 2019 г.

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии. Об этом сообщает NBC. Как отмечается, в результате инцидента есть раненые.