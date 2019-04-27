Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии 

RT на русском + ещё 1 31 минуту назад
Фото: AFP © Mark RALSTON
Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии. Об этом сообщает NBC. Как отмечается, в результате инцидента есть раненые.
«Мужчина задержан для допроса по подозрению в причастности к стрельбе», — цитирует телеканал местную полицию.
17 апреля в американском городе Севьервилл мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
RT на русском: последние новости
«Коммерсантъ» узнал об аресте в Москве украинского мультимиллионера Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь
Криминал , В мире , Пожары , Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший консул Эквадора вскрыл обман про Ассанжа1
Не там искали: Трамп заявил о кознях Украины99
Собчак поссорилась с певицей Славой из-за Бузовой3
Отец Началовой пожаловался на требования Фролова17
Лолита обнаружила за собой видеослежку4
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Бывший консул Эквадора вскрыл обман про Ассанжа
В мире
Зеленскому простили шутку про «термос»
В мире Украина
Как Коломойский поможет Зеленскому
В мире Статьи
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украина В мире
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение