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Украинку нашли мёртвой в замусоренной квартире 

News.ru 1 час назад
Фото: UA.National.Police/facebook.com
Жительница города Лисичанска Луганской области Украины найдена мёртвой в собственной квартире. Жилище было завалено мусором.
По данным следствия, 34-летнюю женщину могли убить, о чём говорят многочисленные переломы. В заявлении силовиков говорится, что тело пролежало в помещении длительное время, передаёт УНН.
Обстоятельства смерти выясняются местными правоохранительными органами.
Ранее News.ru сообщал, что полиция Уфы обнаружила пять трупов на садовом участке в Орджоникидзевском районе города. Тела принадлежат 22-летней девушке, её 10-месячному ребёнку, 39-летней женщине и двум её сыновьям двух и шести лет.
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Криминал , В мире , Происшествия , Украина , Лисичанск
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