Украинку нашли мёртвой в замусоренной квартире

Жительница города Лисичанска Луганской области Украины найдена мёртвой в собственной квартире. Жилище было завалено мусором.

По данным следствия, 34-летнюю женщину могли убить, о чём говорят многочисленные переломы. В заявлении силовиков говорится, что тело пролежало в помещении длительное время, передаёт УНН.

Обстоятельства смерти выясняются местными правоохранительными органами.

Ранее News.ru сообщал, что полиция Уфы обнаружила пять трупов на садовом участке в Орджоникидзевском районе города. Тела принадлежат 22-летней девушке, её 10-месячному ребёнку, 39-летней женщине и двум её сыновьям двух и шести лет.