В деле сестер-убийц наметился резкий поворот

Отец сестер Хачатурян может стать фигурантом дела о сексуальном насилии

Отец сестер Хачатурян может посмертно стать фигурантом уголовного дело о сексуальном насилии. Об этом «360» рассказал адвокат сестер Ярослав Пакулин. Сейчас следователи проводят проверку, которая должна установить, есть ли причины возбуждать дело.

Об этом «360» рассказал адвокат сестер Ярослав Пакулин. Сейчас следователи проводят проверку, которая должна установить, есть ли причины возбуждать дело.

«Позиция сестер — раз они давали показания в том числе о сексуальном насилии в отношении них, дело необходимо расследовать и выносить постановление о прекращении в связи со смертью», — сказал адвокат.

Ярослав Пакулин объяснил, что во время расследования убийства Михаила Хачатуряна могут всплыть факты, которые приведут к новым уголовным делам. «В любом случае, если факты в ходе расследования основного уголовного дела будут выявляться, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Там будут спрашивать мнение потерпевшей стороны. Если они будут настаивать на том, чтобы это дело было расследовано, тогда оно будет возбуждено и впоследствии прекращено в связи со смертью обвиняемого», — рассказал юрист.

Собеседник добавил, что уголовное дело необходимо возбудить, чтобы подтвердить слова сестер Хачатурян.

«С позиции потерпевших тут речь идет о честном имени. Если они скажут, что все факты, которые выявлены, не соответствуют действительности, то их позицию нужно проверить полноценным уголовным расследованием. Это экспертизы, необходимые допросы. И уже после них принимают решение о прекращении уголовного дела в связи не с отсутствием состава преступления и реабилитацией обвиняемого, а в связи со смертью обвиняемого», — заключил Пакулин.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян подозревают в убийстве собственного отца. В отношении девушек действует запрет определенных действий — им нельзя видеться, пользоваться интернетом и выходить по ночам из дома. Убийство было совершено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве, где бизнесмен Хачатурян жил с тремя дочерьми. На суде девушки признались, что заранее спланировали расправу, потому что в течение долгих лет отец издевался над ними.