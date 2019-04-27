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Украинский мультимиллионер арестован в Москве 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет России (СК) задержал украинского бизнесмена Павла Климеца по обвинению во взятке в особо крупном размере. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
Как отмечается, речь идет о взятке в особо крупном размере, против Климеца возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК России. В настоящее время бизнесмен заключен под стражу. Адвокаты мультимиллионера обжаловали решение судьи.
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