10 лет назад майор Евсюков расстрелял людей в супермаркете на юге Москвы

10 лет назад на юге Москвы произошло одно из самых резонансных преступлений 2000-х: майор милиции Денис Евсюков открыл стрельбу возле супермаркета «Остров» в Царицыно и продолжил стрелять в помещении — сосредоточенно и прицельно. В результате погибли два человека, 22 получили ранения, от которых многие из пострадавших не могут оправиться до сих пор. Трагедия получила широкую огласку: телеэкраны обошли кадры, сделанные камерой видеонаблюдения, на которых было видно, как вооруженный пистолетом мужчина методично встречает в посетителей и сотрудников. «Газета.Ru» вспоминает события того дня.

В ночь на 27 апреля 2009 года бывший начальник ОВД Царицыно Денис Евсюков после празднования своего дня рождения в одном из столичных кафе поймал машину и отправился домой. Добравшись до Борисовского проезда на юге Москвы, майор милиции несколько раз выстрелил в Сергея Евтеева — водителя, который согласился его подвезти.

Выйдя из машины, Евсюков направился к супермаркету «Остров». По дороге майор в форменной милицейской куртке поверх гражданской одежды начал беспорядочную стрельбу по прохожим, тяжело ранив двух человек.

В самом супермаркете Евсюков продолжил стрелять: огнестрельные ранения получили еще семь посетителей магазина. Смертельное ранение получила кассир супермаркета. Майор милиции отстреливался и от прибывшего наряда милиции, но был задержан.

Против бывшего начальника ОВД было возбуждено уголовное дело по обвинению в двух убийствах и 22 покушениях на убийство. 19 февраля 2010 года Мосгорсуд признал Евсюкова виновным и приговорил майора милиции к пожизненному заключению. Сам Евсюков, казалось, не рассчитывал на такой приговор. На вопрос посетившего его утром после ареста главы ГУВД Москвы Владимира Пронина о том, почему он не совершил самоубийство, милиционер ответил: «Пусть меня судит суд, мне дадут лет 25».

Однако суд дал пожизненное и обязал Евсюкова выплатить компенсацию пострадавшим. Десять лет спустя требования пострадавших так и не были удовлетворены, сообщал их представитель Игорь Трунов . Жертвы стрельбы Евсюкова продолжают восстанавливаться от последствий той апрельской ночи: Луиза Салихова была ранена в лицо и нуждается в пластических операциях, а у Ильи Герасименко –— пуля под сердцем.

Сам Евсюков признал свою вину лишь частично — по тем эпизодам, которые были зафиксированы на камерах видеонаблюдения супермаркета «Остров». На суде он утверждал, что события той ночи не помнит, хотя его показания после задержания идут вразрез с позднейшими утверждениями. По словам милиционеров, осуществлявших задержание Евсюкова, бывший глава ОВД понимал, что совершил преступление. В ответ на вопросы об оружии -— пистолете Макарова, который находился в розыске с 2000 года -— преступник ответил, что «для опера достать ствол не проблема».

По словам пострадавших, майор милиции не походил на пьяного человека, а стрелял по людям весьма уверенно и спокойно, целясь в голову и грудь, словно в тире.

«Он заявил сотрудникам милиции, которые его задержали, что если бы у него был автомат, было бы веселее. Он осознавал, что делал», — рассказала на судебном заседании адвокат потерпевших Ирина Хрунова.

Проводивший психиатрическое освидетельствование эксперт Андрей Григоров не смог подтвердить амнезию, на которую ссылался обвиняемый.

Не были обнаружены и признаки ни наркотической, ни алкогольной зависимости Евсюкова. Сам обвиняемый настаивал, что сотрудники НИИ им. Сербского, проводившие экспертизу, находились под давлением из-за широкого освещения этого уголовного дела в прессе.

Положительные характеристики с места работы не помогли Евсюкову избежать пожизненного наказания. В системе правоохранительных органов Евсюков работал с 1995 года, и всего за десять лет дослужился до поста начальника ОВД «Царицыно». До событий этой ночи сослуживцы и начальство характеризовали Евсюкова «исключительно положительно»: его считали успешным оперативником, быстро продвигавшимся по карьерной лестнице. В характеристике Института МВД, который Евсюков закончил в 1999 году, майора милиции называли «вежливым, подтянутым, дисциплинированным, эрудированным и психологически устойчивым».

Правда, после событий 27 апреля 2009 года стали известны новые подробности. Например, обнаружился строгий выговор о неполном служебном соответствии. Сослуживцы Евсюкова рассказывали о том, как он похвастался тем, что может убить человека — «если, конечно, он того заслуживает».

Адвокат потерпевших также рассказал, что Денис Евсюков не раз грабил супермаркет «Остров», который стал местом преступления. Евсюков забирал продукты, не заплатив за них, а сотрудникам магазина заявлял, что сопротивление сотруднику милиции карается законом. Среди материалов суда также фигурировала справка с места жительства бывшего главы ОВД, из которой следует, что Евсюков имел задолженность перед ЖЭКом и не участвовал в общественной жизни района.

Преступление бывшего майора милиции вызвало обсуждение прозрачности механизмов отбора кадров в правоохранительные органы. Своих постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и три заместителя начальника УВД по Южному округу. В 2011 году началась масштабная реформа, которая привела к переаттестации личного состава и кадровым перестановкам. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев объяснил дело Евсюкова кадровым кризисом в правоохранительных органах в девяностые годы: на смену опытным сотрудникам пришли неподготовленные кадры, которых зачастую нанимали без медицинского освидетельствования и должной профессиональной подготовки.

Спустя десять лет после трагедии, случившейся на юге Москвы, Денис Евсюков отбывает пожизненное наказание в «Полярной Сове» — колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

Недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Евсюкова и его родителей, обеспокоенных отдаленностью колонии от Москвы. До обращения в ЕСПЧ семья Евсюкова пыталась обжаловать решение Мосгорсуда в высших инстанциях, но получила отказ.

Как и другие пожизненно осужденные, попросить об условно-досрочном освобождении Денис Евсюков сможет только спустя 25 лет после отбытия наказания. При этом российской практике случаи условно-досрочного освобождения пожизненно заключенных неизвестны. Адвокат и член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Павел Лапшов рассказал РИА «Новости», что единственное решение об условно-досрочном освобождении было отменено в апелляции.