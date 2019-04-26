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Китаец не купил куриных ножек к ужину и погиб 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: «Мир 24» / Павел Калинин
Забывчивость стоила китайцу жизни: мужчина погиб от рук своей жены, поскольку не принес куриные ножки на ужин. Об этом пишет The Mirror.
Семейная ссора разгорелась 13 апреля, когда Ву Шучунь пришел домой после деловой встречи. Во время конфликта супруга Луо ударила мужа ножом.
Мужчину, истекающего кровью, обнаружила его мать, которая выбежала из ванной на крик внучки. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
Как говорят соседи, супружеская пара жила беспокойно — муж и жена ссорилась почти каждый день. Это подтверждают и родственники погибшего. По их словам, женщина стала вспыльчивой и агрессивной сразу после свадьбы. У пары было двое детей.
Ранее сообщалось о россиянке, которая предстанет перед судом за убийство своего насильника. Жительнице Чувашии может грозить пожизненное заключение. По версии следствия, после изнасилования женщина подговорила своего знакомого убить преступника, после чего двое проникли в квартиру мужчины и отвезли его в безлюдное место. Там они избили злоумышленника, а затем задушили проволокой.
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