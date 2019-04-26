Всплыли шокирующие подробности «убийства из-за Лезгинки» в Севастополе

Жестокое убийство, совершенное месяц назад строителями-дагестанцами в севастопольском караоке-баре «Бенефис», никакой межнациональной почвы под собой не имело, уверяют вдова погибшего Эрика Маковейчук и чудом оставшийся в живых звукооператор бара Сергей Подгорнов , получивший в тот же вечер удар ножом в область сердца.

Но двое подельников убийцы уже на свободе, и это беспокоит не только вдову, но и правозащитников.

Накануне, в Севастополе , в присутствии СМИ, местных лидеров национальных диаспор и сотрудников Центра противодействия экстремизму состоялась пресс-конференция, посвященная причинам и последствиям убийства.

Встречу с журналистами собрали соучредитель движения «Севастопольская альтернатива» Всеволод Радченко и правозащитный центр «РОД», глава которого, автор «Ридуса» Наталья Холмогорова специально прилетела в Севастополь из Москвы

Вдова погибшего обратилась за помощью к правозащитникам так как опасается, что виновные уйдут от ответственности и не понесут заслуженного наказания. История жестокого и бессмысленного убийства получила резонанс в СМИ. Трагедия попала на камеры видеонаблюдения, а имена ее зачинщиков обнародовала пресс-служба МВД Дагестана на своей официальной странице в Instagram.

Однако в ходе пресс-конференции выяснились новые детали печального дела.

Трое строителей-плиточников, 37-летний Гаирбег Абдурахманов, 42-летний Юсуп Шамсудинов и 29-летний Рашид Курбанов , приехали на работу в Севастополь из Дагестана. В ночь на субботу с 15 на 16 февраля они пришли в кафе «Моцарт», что на проспекте Октябрьской революции, где выпили около полутора литров водки и устроили порядка трех драк. Причем две из них изрядно выпившие строители устроили между собой, рассказал на пресс-конференции один из пострадавших в драке, звукооператор соседнего бара «Бенефис» Сергей Подгорнов.

По словам пострадавшего, в «Моцарте» в ту ночь было много посетителей-мужчин, которые не стали терпеть агрессивное поведение троицы и выгнали дебоширов. «Их выпихнули с позором или не с позором, и они тут же поднялись в наш бар и понятен был их агрессивный настрой». Трое строителей появились в соседнем «Бенефисе». Именно там 34-летний директор местной транспортной компании Олег Маковейчук стал жертвой Юсупа Шамсудинова.

Под утро в караоке был почти пуст. Всего около 10 посетителей, из которых всего трое мужчин. Олег Маковейчук, стоял с женой Эрикой у барной стойки. Дебоширы сразу подошли к Олегу и стали провоцировать его на конфликт, говорит вдова.

Информацию о том, что вошедшие заставляли Маковейчука танцевать лезгинку, опубликованную пресс-службой МВД Дагестана, женщина не подтвердила и не опровергла.

Но и она, и сотрудник бара Сергей уверяют, дебоширы оскорбляли посетителей, угрожая всех «найти» и «зарезать», при любой попытке их успокоить.

Ридус /// Эрика Маковейчук, вдова погибшего

«В какой-то момент один из нападавших, который, собственно, и был зачинщиком драки, подошел к бару, я Олегу говорю: «Не надо», а он им в ответ: «Пойдем, выйдем на улицу разберемся там», — рассказывает чуть дрожащим от волнения голосом Эрика. — Я Олега держу и говорю, что не надо никуда идти ничего выяснять, пусть они уходят и всё. В этот момент нападавший начал оскорблять меня, начал кричать мне, что он меня зарежет, и в принципе они это кричали всем присутствующим, что они всех зарежут всех перережут. «Мы вас найдем», — орали они».

Подгорнов и Маковейчук попытались в очередной раз воззвать к здравому смыслу подвыпивших строителей, но в этот момент один из мужчин ударил Олега, словно через силу продолжает рассказ вдова. Его товарищ также начал наносить удары в жизненно важные органы: в голову, по туловищу.

Двоих нападавших удалось выгнать, но те сломали дверь и вломились обратно.

Убийца Юсуп Шамсудинов достал большой строительный нож. Один из нападавших схватил Сергея Подгорнова за руку, отвел ее в сторону, и в потасовке последний получил семь легких ножевых ранений, одно из них в область сердца. Спасло чудо: удар только разрезал грудную мышцу и не дошел до цели.

Еще один посетитель получил от строителей сотрясение мозга и сломанный нос. Но по делу он проходит, то ли как свидетель, то ли как пострадавший, точный статус ему не известен, говорит звукооператор.

Далее, по словам Сергея, он упал. Строители продолжали бить лежавшего Олега Маковейчука. Он был у выхода, когда один из нападавших достал нож и нанес ему не менее двух ранений в область груди, рассказывает Эрика. Двое других продолжали наносить удары в туловище. Олег упал на пол.

Били уже втроем, каждый нанес не менее пяти ударов, добавил Сергей, и никто из строителей даже не пытался остановить убийцу. После этого они убежали, оставив истекающего кровью Олега.

Полиция приехала в «Бенефис» через 30 минут, хотя РОВД находится в пятистах метрах от бара, говорит вдова убитого. Дагестанские строители были задержаны в ту же ночь.

В отношении убийцы возбуждено дело по статье 105 ч 1 УК РФ. Двое других — Гаирбег Абдурахманов и Рашид Курбанов — отсидев 14 дней за мелкое хулиганство, освобождены и проходят по делу об убийстве как свидетели.

Вдова обжаловала это решение в прокуратуре и хочет добиться переквалификации статьи для Шамсудинова на более тяжкую.

Первое судебное заседание ожидается в июне. Всеволод Радченко заверил, что их движение будет следить за ходом дела, и планируют присутствовать на суде. Если процесс будет открытым.

Наталья Холмогорова так же удивлена решением отпустить Абдурахманова и Курбанова.

«По оценке наших экспертов, это решение абсолютно неправомерно, поскольку мелкого хулиганства и административного правонарушения здесь не было, — поясняет глава центра «РОД». — Здесь было как минимум злостное хулиганство, уголовное преступление по статье 10.13 УК РФ».

Правозащитница рассказала, какие чувства у нее вызывает эта история. «Севастополь совершенно особенный город, в нем очень много собственного достоинства, — считает Наталья. — О нем говорят, что он, может быть, более русский, чем многие города России. И страшно подумать, что этот город окажется осквернен вот таким наглым дерзким преступлением».

Бытовой ссорой это преступление Холмогорова не считает:

Люди подошли к незнакомому человеку, который ничего им не сделал, у них не было причин для вражды, и начали его оскорблять, нарываться, бить. О чем говорит такое поведение? Месседж считывается абсолютно четко: «мы вас всех презираем», «мы на вас на всех плюем», «мы здесь хозяева»… Разумеется, такие случаи вызывают огромное общественное возмущение.

Вдова убитого говорит о муже в настоящем времени, словно тот еще жив.

«Мы с Олегом в браке шесть лет, кроме того, что мы в официальном браке, мы еще венчаны, — говорит Эрика. — У нас двое деток — пять лет и три года. Он очень любит детей… Я понимаю, что в любом случае все родители любят своих детей, но у Олега была с ними особенная связь. Дети каждый день спрашивают, где их папа. Я пока не могу им дать ответ…».

Женщина осталась одна с двумя маленькими детьми и вынуждена оплачивать расходы адвокатов. Представители национальных диаспор на пресс-конференции обещали оказать ей помощь, но пока это только слова.