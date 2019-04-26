В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

«В связи со смертью ребенка Анне Блохиной в дополнение к другим сегодня было предъявлено новое обвинение — по статье "причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, находящемуся в заведомо беспомощном состоянии, повлекшее его смерть". Ранее женщине уже вменили статьи "истязание", "оставление в опасности" и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ст.117, 125 и 156 УК РФ). Решается вопрос об изменении ей меры пресечения», — заявила Светлана Петренко.

Она уточнила, что ранее суд избрал Анне Блошиной меру пресечения, не связанную с лишением свободы: так как у нее на иждивении есть еще трое детей, на нее наложены определенные ограничения.

10 августа 2018 года шестилетний Степан был госпитализирован в реанимацию с многочисленными переломами и тяжелой черепно-мозговой травмой. Его без сознания нашла 13-летняя сестра, она и вызвала скорую. За жизнь мальчика несколько месяцев боролись врачи, в том числе — из НИИ детской хирургии и травматологии. Но, не смотря на все их старания, ребенок скончался.

Сначала в избиении мальчика подозревали его сестру, но затем выяснилось, что ребенка систематически избивала мать.

История Степана вызвала широкий отклик в Вологде, расследование уголовного дела было передано в Центральный аппарат СКР, и взят на контроль Александром Бастрыкиным. Было установлено, что ребенка регулярно избивали, а его приемная мать и ее муж злоупотребляли спиртным. Одновременно выяснилось, что органы опеки подделывали отчеты о проверке условий жизни Степана.

Как сообщили в СКР, в связи с этим мужу Блохиной были предъявлены обвинения в истязании, теперь уже бывшему начальнику управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григорию Полякову — в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а специалисту отдела Раисе Понидаевой — два факта должностного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

В четверг, 25 апреля, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной семилетнего Степана, который попал из приемной семьи в вологодскую клиническую больницу с тяжелыми травмами в августе прошлого года. «Мы до последнего надеялись, что он сможет победить смерть и встанет на ноги. Мальчик отчаянно боролся за жизнь. Были предприняты все усилия для того, чтобы Стёпа выздоровел. Но, к сожалению, даже лучшие врачи не всесильны…», — сказал он.

Председатель СКР также выразил огромную благодарность врачам и ведущим специалистам Министерства здравоохранения России, которые курировали состояние здоровья ребенка и делали все возможное для его спасения. Он добавил, что все подобные случаи находятся на его личном контроле, и все виновные лица непременно привлекаются к установленной законом ответственности.

В социальных сетях сразу после появления информации о смерти Степана стихийно возникли призывы собраться на митинг с требованием взять под стражу Анну.