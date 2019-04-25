В США грабитель застрял в дымоходе

В американском городе Талса , в штате Оклахома, грабитель пытался залезть в здание автосервиса через дымоход, но не рассчитал свои габариты и застрял, передает Fox News.

Инцидент произошел ночью. Мужчина перерезал провода от кондиционера и пытался проникнуть внутрь, однако попасть непосредственно в помещение автосервиса Durango Auto Center ему так и не удалось. Застрял.

Сотрудница сервиса рассказала, что злоумышленника нашел ее начальник. Он услышал, как кто-то плачет. Кроме того, из камина доносились крики. Сначала мужчина подумал, что это голуби, нередко залетающие в дымоход, но подойдя поближе, он услышал четкое «помогите». Тогда он вызвал полицейских.

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов на место происшествия прибыли спасатели. Они достали вора из трубы. Стоит отметить, что он никак не пострадал, однако был сильно напуган.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии грабители украли банкомат при помощи экскаватора.