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Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани 

RT на русском 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Об этом сообщили в ведомстве.
«По версии следствия, в мае 2017 года Фирсова передала неустановленным должностным лицам не менее 50 тысяч рублей за решение вопроса об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда», — отметили в СК.
Как подчёркивается, деньги подозреваемая получила от адвоката, действовавшей в интересах своей знакомой.
«При этом в дальнейшем определением Ново-Савиновского районного суда апелляционная жалоба была удовлетворена», — добавили там.
Ранее Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Телеканал «360» сообщал, что в Мосгорсуде рассказали о проведении проверки в отношении судьи Кузьминского суда Москвы Руслана Якубаева.
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Комментарии2
Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , Мосгорсуд , Казань
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