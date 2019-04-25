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В Москве мужчине прострелили ухо за замечание шумной компании 

Говорит Москва 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Инцидент произошёл на улице Ботаническая.
Как сообщает РЕН ТВ, неизвестные громко говорили у окна, чем вызвали недовольство мужчины. Он сделал замечание по поводу шума, после этого ему прострелили мочку уха.
Проводится проверка.
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Криминал , Происшествия , Москва
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