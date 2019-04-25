В Москве мужчине прострелили ухо за замечание шумной компании

Инцидент произошёл на улице Ботаническая.

Как сообщает РЕН ТВ, неизвестные громко говорили у окна, чем вызвали недовольство мужчины. Он сделал замечание по поводу шума, после этого ему прострелили мочку уха.

Проводится проверка.