Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами

Омске начался суд над многодетной матерью Верой Бегун. Она получила известность благодаря упорной борьбе с местными чиновниками. Одержав победу над системой и поверив в свою исключительность, Бегун решила, что заслуживает большего, и ей теперь позволено все. Многодетная мать занялась вымогательством и банальным грабежом. Причем в выборе средств она не стеснялась: побои, изнасилования, похищения. По версии следствия, Бегун лично участвовала в истязаниях, а как-то раз приказала своему сообщнику закопать человека заживо. В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» подсудимая заявила о своей невиновности. Ее будут судить присяжные, и им предстоит вынести свой вердикт. Наш корреспондент разбиралась, как гражданская активистка с трудной судьбой превратилась в жестокую преступницу.

Буйный характер

«Александр Рыбалов, опасаясь за свою жизнь, стал копать яму и просить прощения, однако обвиняемые, вооружившись палками, нанесли [потерпевшему] не менее 50 ударов по телу и голове и еще не менее 40 ударов кулаками и ногами, а Бегун острием штыковой лопаты била потерпевшего в живот, бедро и не менее двух раз по ступне, после чего потребовала, чтобы он лег в яму, которую выкапывал. Рыбалов подчинился, а обвиняемые его закопали, причинив потерпевшему особые страдания, выразившиеся в длительном лишении кислорода. Спустя некоторое время Станислав Бердников выкопал Рыбалова, который еще подавал признаки жизни».

Так в материалах уголовного дела описывается убийство, в котором обвиняется 36-летняя жительница Омска Вера Бегун.

В детстве мать сдала ее вместе с сестрами в детдом. Оттуда маленькую Веру взяли в приемную семью, где росли еще несколько детдомовских детишек. Как позже вспоминали в беседах со следователем родственники, Бегун с детства проявляла буйный характер: скандалила и делала всем гадости.

Вера рано стала матерью, родила первенца в 18 лет, а через три года — второго сына. Отцы у мальчиков были разные. Спустя несколько лет Вера вышла замуж. Супруг, подарив ей дочь, уехал на заработки. Он содержал семью, а жена завела любовника — неоднократно судимого Станислава Бердникова. Что-то было такое в этой маленькой женщине, что суровый уголовник двухметрового роста беспрекословно ей подчинялся.

Активистка

В апреле 2015 года администрация Омска снесла аварийный барак, после чего в городе разразился скандал. Хозяйка комнаты в снесенном доме Вера Бегун обвинила власти в беззаконии: многодетная семья осталась без крыши над головой, а все личные вещи и имущество были уничтожены при сносе, о котором жильцов даже не предупредили.

Пострадавшая начала судиться с городской администрацией — в знак протеста поставила палатку у мэрии. Правда, ненадолго. Местная пресса встала на ее защиту. Вера Бегун на волне скандала стала известной в городе личностью и даже выступила с трибуны городского Совета.

— Я являюсь круглой сиротой. Имею троих детей. Проживала в аварийном доме. Нам с мужем предложили переселиться в микрорайон Рябиновка. Но мы как строители увидели там недостатки. Дома еще только строятся, но уже рушатся. Я попросила другое жилье, но меня снова отправили в Рябиновку. Когда мы уехали в гости за город, дом снесли, нас лишили жилья.

Женщина не сдержала слез перед депутатами и расплакалась прямо на трибуне.

Судьбой многодетной матери, оставшейся без крова, прониклись и следователи, которые возбудили уголовное дело против должностных лиц администрации Омска, заподозрив местных чиновников в халатности.

В ответ власти вытащили на свет темное прошлое Бегун, рассказав журналистам, что она привлекалась к административной и уголовной ответственности.

«Волей-неволей начнешь подозревать какую-то ловкую аферу. Тем более что за Верой Бегун и ее семьей тянется шлейф из неоплаченных долгов, счетов и так далее — на 600 с лишним тысяч рублей», — рассказывали в администрации Омска.

Вера парировала: обвинения по уголовному делу с нее сняты, она ни в чем не была виновата. В 2005-2006 годах ее уличили в краже телефона, но дело было прекращено после примирения сторон.

Омская администрация тем временем продолжала разоблачать активистку. Выяснилось, что у многодетной семьи есть дом в деревне Давыдовка, где она и проживает. Комната в снесенном бараке Бегун не принадлежала, а была муниципальной собственностью. Да и Вера не такая уж и бедная, как представлялась: совместно с супругом она владеет тремя земельными участками в Омском районе общей площадью около 20 соток.

Судебные приставы пытались взыскать с многодетной матери долг в 600 тысяч рублей. Они приезжали в ее комнату в аварийном доме незадолго до сноса, но никакого ценного имущества, чтобы конфисковать в счет погашения задолженности, там не нашли.

В результате длительного противостояния с властями Вера Бегун сумела выбить у чиновников благоустроенную квартиру в новом доме.

Искусный манипулятор

«Она детдомовская, зависть к благополучным людям формировалась годами. У нее дар манипулировать. Она впервые проявила себя, когда отстаивала свой дом, попикетировала — и ей понравилось общественное внимание: на этом фоне у нее внутри что-то взыграло, люди ее заметили, стали к ней обращаться за помощью. Бегун бралась им помогать, но в основном устраивала показательные акции: приходила к чиновникам с детьми, с телевизионщиками, скандалила», — рассказывает следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Омской области Юрий Носарев в беседе с «Лентой.ру».

«По заключениям экспертов, у Бегун с детско-юношеского возраста выражены такие характерные особенности, как демонстративность, театральность, склонность к драматизации, преувеличенному выражению эмоций, эгоцентричность, стремление быть в центре внимания и получать признание у окружающих», — следует из материалов дела.

Летом 2016 года Бегун захотела автомобиль. Выбор пал на Mitsubishi Galant, принадлежащий ее знакомому Эрику Алееву. 22 июля она попросила ни о чем не подозревающего молодого человека отвезти ее и Бердникова в деревню Немировка.

Дорога шла через лес, и там парочка напала на водителя. Его привязали за ноги тросом к машине и волокли 200 метров по земле.

Когда автомобиль остановился, Эрик сумел развязать ноги и попытался убежать, но Бердников его поймал, избил, затем связал ему тросом руки и положил в багажник. Отъехав подальше в лес, Бегун заставила Эрика копать яму металлической пластиной.

«Это будет твоя могила», — сказала женщина своей жертве. По ее указанию Бердников стал избивать молодого человека палкой. Он нанес не менее 30 ударов по голове и телу, говорится в материалах дела.

Эрика удерживали в заложниках, пока он не переписал машину на Бегун. Посадив его под замок, парочка села в Mitsubishi и отправилась «по делам».

Бегун поехала к 21-летнему Максиму Красноперову, с которым росла в приемной семье. Незадолго до этого она переписала на него свой дом в деревне Давыдовка из опасений, что судебные приставы отнимут его за долги.

«У них были хорошие отношения, он ее даже мамой называл. Но кто-то ей сообщил, что он якобы хочет дом присвоить, и Бегун решила наказать его», — рассказал «Ленте.ру» следователь Юрий Носарев.

Месть Бегун, как показали последующие события, оказалась страшна.

Вера и Борис прихватили с собой еще одного бывшего воспитанника детдома Александра Рыбалова и приехали вечером 23 июля 2016 года к Максиму, который жил со своей девушкой Мариной [имя изменено] в Омске.

Молодого человека избили и закинули в багажник Mitsubishi Galant, в салон усадили его подругу. Их привезли в тот самый дом в Давыдовке. Бегун приказала Рыбалову насиловать Марину, а Бердников удерживал Максима таким образом, чтобы он на это смотрел.

«Чтобы не видеть происходящее, Красноперов пытался закрыть глаза руками, однако Бердников, чтобы Красноперов продолжал смотреть, нанес последнему не менее десяти ударов кулаками по телу. Все происходящее на камеру мобильного телефона снимал 13-летний сын Бегун, находившийся на месте преступления», — говорится в материалах дела.

После изнасилования девушку и молодого человека привязали к батарее. Вера потребовала у них три миллиона рублей, угрожая, что в противном случае видеозапись будет выложена в интернет.

«Эти деньги для него неподъемные, он на пособие живет. Сейчас он ее ненавидит. На его глазах изнасиловали его девушку, никакого снисхождения для Бегун он не желает, хочет, чтобы ее наказали», — говорит следователь.

Максим и Марина два дня просидели привязанные к батарее, а потом сумели освободиться и сбежали из плена. А его «мамочка» тем временем все больше входила во вкус.

Ночью 28 июля 2016 года Бегун и Бердников приехали к их знакомой Полине [имя изменено], тоже из детдомовских. Девушка в это время нянчилась с малышом, которого ей оставили родственники. Вера пригрозила ей убийством и приказала ехать с ними. Полину привезли на все том же Mitsubishi в квартиру, где на протяжении полутора месяцев ей пришлось заниматься проституцией.

Бердников встречал клиентов во дворе, провожал в квартиру. За день девушка принимала по пять-шесть клиентов, они платили примерно по полторы тысячи. Все деньги забирала Бегун.

Заживо погребенный

«Обнаруживает признаки истерического расстройства личности. Легкость возникновения обиды, в том числе на фоне истерических приступов», — говорится в заключении судебно-психиатрической экспертизы Веры Бегун.

Полиция задержала Рыбалова по подозрению в квартирном грабеже, в котором он участвовал вместе с Верой и ее любовником. Он пошел на сотрудничество со следствием, и об этом случайно узнала Бегун.

Судьба Рыбалова была решена. Поздним вечером 8 августа 2016 года сообщники собрались расправиться с предателем. На дело пара прихватила с собой владельца Mitsubishi Эрика Алеева, который с 22 июля так и сидел у них в заточении даже после того, как отдал свою машину. Запуганный молодой человек на своем опыте убедился в жестокости Бегун и ее напарника, поэтому безропотно выполнял все их указания.

Они вывезли Рыбалова в лес и жестоко избили молотком. Тот признался, что все рассказал полиции об их преступлениях. В течение нескольких часов его избивали по очереди Бердников, Эрик и Вера.

«Бегун нанесла удар рукой в лицо и, схватив потерпевшего за волосы, стала за них дергать… Обвиняемые связали руки Рыбалову и при помощи липкой ленты привязали к одному из деревьев. Спустя некоторое время отвязали от дерева, снова избили, усадили его на заднее сиденье автомобиля Mitsubishit, приехали к озеру, где опять избили. Затем вернулись в лес и заставили копать яму», — говорится в материалах дела.

Рыбалова закопали живьем в этой могиле, но он никак не умирал, пытался выбраться. Земля над могилой шевелилась. Тогда Бердников откопал его и затолкал в багажник. Убийцы решили найти колодец и сбросить туда еще живого Рыбалова. Но потом передумали и вновь привязали парня к дереву. Вера и Бердников оставили Эрика караулить жертву, а сами уехали. Пленник простоял привязанным пять часов. Затем Рыбалова вновь усадили в машину и повезли в деревню Давыдовка. Но по дороге заложник умер, и его закопали в лесу.

«Она может что угодно»

Пропавшего без вести детдомовца Рыбалова никто не искал, а его показания, видимо, не сильно заинтересовали полицию. По крайней мере, правоохранительные органы не беспокоили Бегун. Уверовав в свою безнаказанность, Вера и ее любовник окончательно потеряли страх.

«Бердников ворвался в квартиру Х. и под надуманным предлогом сообщил последнему, что его сын должен ему 500 тысяч рублей. Х. сообщил Бердникову, что его сын умер, а ему ничего не известно о долге. Услышав этот ответ, Бердников нанес потерпевшему не менее шести ударов кулаками в лицо, не менее трех ударов ногой по правой руке, не менее двух ударов ногой по левой руке и не менее трех ударов коленом в грудную клетку. Бердников потребовал от Х. передать ему ключи от автомобиля Infiniti FX35, что потерпевший и сделал», — говорится в материалах дела.

Это преступление произошло 28 февраля 2017 года, раскрыли его почти случайно. Полицейские во время патрулирования территории услышали крики о помощи из окна многоэтажного дома. Поднявшись в квартиру, они нашли избитого мужчину. Он рассказал о своей знакомой Вере Бегун, пришедшей к нему в гости с неизвестным мужчиной, который избил его и забрал ключи от автомобиля.

12 апреля 2017 года Веру Бегун и Бердникова арестовали. Им вменили квартирный грабеж и хищение двух автомобилей. После того как Бегун оказалась за решеткой, Эрик решился рассказать следователям о чудовищном убийстве Рыбалова.

«Она умеет людей запугать, у нее просто дар. Все боялись ее, потому что знали, что она может сделать что угодно. Эрик дал признательные показания об убийстве Рыбалова и рассказал, где его закопали. Когда Эрика держали в заложниках, Бегун внушала ему, что тот должен совершить убийство. Она заставила Эрика избивать Рыбалова, объяснив, что иначе с ним будет то же самое. Его же по земле за машиной таскали, яму заставляли копать, в багажнике возили, поэтому он действительно опасался за свою жизнь. Мы не можем разграничить телесные повреждения, которые наносил Рыбалову каждый из участников тех событий, поэтому обвинение в убийстве предъявили всем троим», — объясняет следователь Юрий Носарев.

Бегун и Бердников воспользовались конституционным правом не свидетельствовать против себя и на допросах молчали.

«Хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим ее возможности осознавать характер и опасность своих действий, Бегун не страдала и не страдает таковыми в настоящее время», — заключили эксперты.

В декабре 2018 года суд приговорил многодетную мать к трем годам лишения свободы за грабеж и хищение двух автомобилей.

Оклеветали

В течении полутора лет Бегун молчала, а потом стала выдвигать разные версии своей непричастности к преступлениям.

«Мы все их проверили, но они не подтвердились. Она, например, говорила, что в момент совершения преступления была на приеме у прокурора, а это было в два часа ночи. Муж ничего не знал о преступлениях Бегун, был на заработках. У него был шок, когда он узнал правду. Он хороший человек, очень любит детей, хотя двое старших не от него. Он забрал всех к себе, когда их мать арестовали», — говорит следователь.

В настоящее время Бегун и Бердникова судят одновременно в двух судах. В Кировском районном суде Омска по уголовному делу о похищении Эрика Алеева и грабеже его автомобиля Mitsubishi Galant. А в Омском областном суде начался отбор присяжных по уголовному делу по всем остальным эпизодам, в числе которых убийство, изнасилование и другие тяжкие преступления. Вместе с Бегун и Бердниковым за расправу над Рыбаловым будут судить Эрика Алеева.

В Кировском суде одним из первых был допрошен свидетель Максим Красноперов, на глазах у которого Рыбалов насиловал его девушку. Он рассказал, что в доме Бегун в тот день видел лежащего на животе Алеева со связанными руками. По его словам, вся спина пленника была «как одна большая рана, как будто кожа содрана: раны на лопатках, плечах и бедрах были глубокие».

Красноперов также вспомнил, что в доме Бегун их сторожил некий Дмитрий Котов , которого Вера запугала угрозами навредить его семье.

«Мне казалось, что я там нахожусь год», — дрожащим голосом говорил свидетель, заново переживая события двухдневного плена.

В это время находящиеся за решеткой Бегун и Бердников улыбались и шептались, будто не замечая происходящего.

«Криминальными делами я не занимаюсь»

Находящаяся в СИЗО Вера Бегун через своего адвоката Алексея Слободчикова ответила на вопросы «Ленты.ру». Публикуем выдержки из письма обвиняемой с сохранением орфографии и пунктуации автора:

«Сама я воспитывалась у приемных родителей Крыловых (опекунов), которые воспитали детей, около 23 человек. Я помогала [приемным] детям, ранее воспитывавшимся (…) у Крыловых. После ухода этих лиц [воспитанников] из семьи в детдом в 2011 году я поддерживала [их] и старалась дать любовь и свою семейную заботу, имея своих троих детей и супруга. (…) После их выпуска из детдома они пришли ко мне в Рябиновку, в однокомнатную квартиру на 32 (квадратных) метра. Я приютила их.

Мне стало известно от моих сыновей, что они [детдомовцы] творят, да притом развращают детей моих развратными действиями в отсутствии меня, не стесняясь малолетнего ребенка, дочки лапочки моей. Я приняла меры, и мы по согласованности с супругом дали разрешение [им] проживать (…) в доме в Давыдовке, который мы с моей семьей построили сами от основания. (…) Уличив их, [они] мне обещали, что прекратили — и я поверила. (…) За моей спиной они творили кражи и [занимались] продажами и употреблением наркотиков. Следить за всеми я, конечно, не успевала, так как у меня детки свои. Тем более, я еще кормила маленькую грудью.

В Рябиновке, на футбольном поле, знакомится мой сыночек с Сашей Рыбаловым, которого выгнала сестра (…) Сам он [Рыбалов] воспитанник — тоже с какого-то детдома — и учился в училище. Парень очень добрый, ответственный, спокойный, а главное, на мир он смотрел с любовью, не смотря на (…) его положение. Они сразу подружились с сыночком моим и [Рыбалов] рассказал свою беду, что не где ночевать. (…) Я, познакомившись [с Сашей], просто не смогла отказать ему во временном приюте у себя в квартире в Рябиновке. (…)

Мальчика мы очень полюбили — и он уважал наши ценности, в особенности, полной семьи, мамы и папы. Стал называть братьями и родителями нас, и мы такой же оплатой относились к Сашульке. (…) Мы приняли его в нашу семью — как будто он наш ребенок. Ему было 20-21 год. Об этом узнали эти лица [детдомовцы] и были не рады. Стали над ним издеваться, унижать и так далее. Я отрезала строго какое-либо безнравственное отношение к Саше, на что увидела ревность от последних. Они угрожали в мое отсутствие Саше, на что я беседовала [с ними] в строгой форме, [говорила] не подходить к Саше и не трогать парня.

Криминальными делами я не занимаюсь, преступными действиями не интересуюсь. Соответственно, где-либо меня уличить исключено. Так обошли иначе, использовав этих лиц [детдомовцев] для достижения своей цели. Что и сделали. При мне происходила драка и разборки на личных мотивах между фигурантами (…).

[При помощи] недобросовестных следователей, прокуроров и так далее, [а также при помощи] судопроизводства с фабрикации на лживых свидетелей (…) меня и Бердникова осудили по три года реального лишения свободы. Алеев оказался мошенником и наркоманом (…). Я была знакома с его семьей. Он вновь обратился ко мне для проживания, так как ушел из дома и поругался с матерью. (…) Отказать я не смогла, блин! (…) Алеев продал АВТО на наркотики и хочет теперь за счет меня вернуть себе [имущество] обманным путем и [при помощи] договоренности, покровительства оперативных работников (…). Сфабриковали все в один день — аж 12 эпизодов. С этими лицами сделали [c потерпевшими].

Мало того: пока я и Бердников [были] в кандалах и [нас] осудили, Алеев с стальными участниками рассказывают о трупе и гибели нашего Саши Рыбалова и вешают [убийство] на нас. Рассказывают такие ужасы, что с ним делали при убийстве — аж волосы шевелятся. (…) Не понятен умысел тогда мой: для какой цели мне обижать мальчишку, который мне нечего плохого не сделал, ни детям моим, а разоблачал всех этих подонков (по-другому не скажу…извените эмоции). Он мешал [им], и они его убрали, так как мальчик был не из трусливых.